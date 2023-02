Appassionati, gioite: arriva il Mercatino dei giochi in scatola

A Mandello arriva il Mercatino dei giochi da tavolo. Organizzano il Comune di Mandello e l'Ordine della Civetta. L'iniziativa si aggiunge a quella che, dalla primavera 2022, prevede un venerdì sera ludico con giochi per tutti i gusti alla biblioteca comunale di via Manzoni e che proprio dalla "Civetta" viene allestito (così si chiama infatti il gruppo di appassionati).

"Ri-usare è un modo per non sprecare: è giunto dunque il momento di tirare fuori dall'armadio i giochi che non interessano più, per scambiarli e per averne così altri gratis" commenta l'assessore alla Cultura Doriana Pachera.

L'appuntamento è per l'ultimo sabato del mese dalle 15 alle 17 all'atelier della scuola media in via Risorgimento 33. Il regolamento si trova sulla Pagina Instagram dell'Ordine della Civetta Mandello e sul sito del Comune.

I giochi che si raccolgono

giochi in scatola o di società di qualunque tipo completi con istruzioni

album e figurine

carte da gioco o collezionabili

lego o costruzioni

videogiochi e console

giochi per neonati (elettronici, in legno...)

I giochi che non si raccolgono

bambole

peluches

libri, fumetti

giochi di qualunque tipo non funzionanti o incompleti

I giochi consegnati saranno a disposizione di tutti come scambio "porto e prendo" o anche soltanto "prendo".

"Tutto nella logica dell'uso e del riuso, oggi importante più che mai" conclude Pachera.