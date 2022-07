Festa sul Grignone: inaugurato il Rifugio Elisa nella sua nuova veste

Giornata di festa, domenica, per gli amanti della montagna, dove nei rifugi trovi l'accoglienza e la condivisone tra amici delle bellezze naturali circostanti. A 1.513 metri di altitudine sul Grignone è andata in scena la messa celebrata dal mandellese Alessandro Comini, ad accompagnarla le note dei canti di alcuni componenti del Coro Grigna. Il "festeggiato" è il Rifugio Elisa, di proprietà del Cai Grigne Mandello, che si presenta agli escursionisti nella sua nuova veste.

La struttura ha accolto l'ammodernamento e la ristrutturazione con adeguamento a tutti i canoni attuali, ma alle spalle ha una grande storia. Costruito nel 1926 e inaugurato, come oggi, il 3 luglio, fu incendiato dai fascisti nel novembre 1944. Nel 1947 venne ricostruito, per essere poi inaugurato sempre il 3 luglio 1949. Il manufatto è eretto su un terreno donato dalla famiglia Ferrario di Mandello che lo volle intitolare alla figlia Elisa, da cui il rifugio trae il nome.

Tre ore di itinerario

Raggiungibile dalla frazione Rongio, si sale lungo un confortevole sentiero che si affaccia sull'alta Val Meria, con tempo di percorrenza stimato in tre ore. Domenica l'inaugurazione avrebbe richiamato più gente, se non fosse stato interdetto lo spazio aereo anche in zona italiana a causa della Conferenza sull'Ucraina in atto a Lugano. Infatti il previsto servizio con l'elicottero dalla base di Rongio in andata e ritorno dall'Elisa è stato annullato dalle autorità.

La foto d'epoca e le informazioni sono state attinte dal libro Le Grigne i sentieri dell'Alta via di Gancarlo Mauri.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)