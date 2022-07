Valmadrera: al Fatebenefratelli il "Rigoletto" fa il pienone

Un pienone per il "Rigoletto" di Giuseppe Verdi. Venerdì 1 luglio, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si è svolto lo spettacolo d’opera lirica ad opera del gruppo musicale Spirabilia Quintet. La manifestazione si è tenuta a partire dalle 20.30, favorita dal meteo propizio che ha permesso un sereno svolgimento di serata.

Il direttore Marco Ambrosini, accompagnato dall’ esibizione dell’ orchestra Antonio Vivaldi e dal coro lirico San Filippo Neri del maestro Iris Composta, ha allietato ed emozionato la folla per circa 3 ore di spettacolo. Un pubblico assai numeroso ha assistito alla rappresentazione: la platea infatti ha superato le duecento presenze. Tra di loro era presente anche il vicesindaco Raffaella Brioni, che ha contribuito in prima persona all’organizzazione della serata e ha fatto gli onori di casa.

“Il gruppo artistico è senza dubbio stato in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico grazie all’ottima performance musicale ed attoriale; al termine della serata gli spettatori hanno manifestato tutta la propria soddisfazione per il buon esito della serata. È doveroso pertanto ringraziare gli organizzatori, l’orchestra, il coro e gli attori tutti per il magnifico evento andato in scena presso il Centro Culturale di Valmadrera”.