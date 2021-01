Ecco il rimpasto nella giunta lombarda: via Gallera, Piani e Cambiaghi

L'ufficialità è arrivata direttamente dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, in una breve diretta andata in onda sui canali social di Regione Lombardia a mezzogiorno di oggi, 8 gennaio 2021. Si concretizza il rimpasto di giunta, con l'esclusione ventilata di Giulio Gallera, criticato da più parti per le ultime uscite sulla questione vaccini e, più in generale, per la gestione dell'intero periodo pandemico. Al suo posto Letizia Moratti, che assumerà inoltre la vicepresidenza al posto di Fabrizio Sala, "risarcito" con nuove deleghe.

A sorpresa, sono altri due gli assessori rimossi dai loro incarichi: Silvia Piani e Martina Cambiaghi, sostituiti - ma non necessariamente nelle rispettive deleghe - in giunta da Alessandra Locatelli e Guido Guidesi oltre che dalla Moratti. Il lecchese Antonio Rossi confermato in qualità di sottosegretario alla presidenza e ai grandi eventi sportivi (importante poiché nella nuova distribuzione in giunta non compare la delega allo sport).

Fontana: «Ringrazio i tre assessori»

Queste le parole del governatore Fontana: «Voglio sottolineare come il lavoro di questa settimana sia stato soprattutto dedicato all'ascolto di idee, progetti e critiche quando è necessario ascoltarle, per assumere nuove importanti decisioni che riguardano il futuro della nostra regione - ha spiegato Fontana - Abbiamo cercato di concentrarci per immettere forze fresche e guardare con determinazione al futuro della nostra regione, che possa ricominciare a correre con la stessa forza con cui lo aveva fatto negli scorsi anni. La Lombardia deve tornare a trascinare tutto il sistema Paese ed essere la locomotiva d'Europa. Voglio ringraziare i tre assessori che hanno lavorato con me in quesi tre anni mettendo a disposizione impegno e capacità. Hanno dimostrato grande impegno e capacità».

Parlando di Gallera in particolare, Fontana ha dichiarato: «Ha svolto un lavoro pesante negli ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha accettato l'avvicendamento».

La nuova giunta della Lombardia

Ecco i nomi della nuova giunta con le rispettive deleghe.

Letizia Moratti - vice presidente, welfare

Fabrizo Sala - istruzione, università, ricerca, innovazione, semplificazione

Stefano Bruno Gallli - autonomie, cultura

Fabio Rolfi - agricolutra, alimentazione, sistemi verdi

Raffaele Cattaneo - clima, ambiente

Davide Caparini - bilancio, finanze

Massimo Sertori - montagna, enti locali, piccoli comuni

Claudia Maria Terzi - infrastrutture, trasporti, mobilità sostenibile

Melania Rizzoli - formazione, lavoro

Alessandra Locatelli - famiglia, solidarietà sociale, disabilità, pari opportunità

Stefano Bolognini - sviluppo della città metropolitana, giovani, comunicazione

Riccardo De Corato - sicurezza

Lara Magoni - moda, turismo, marketing territoriale

Pietro Foroni - territorio, protezione civile

Alessandro Mattinzoli - casa, housing sociale

Guido Guidesi - sviluppo economico

I sottosegretari