Volontari al lavoro: rinasce il parchetto San Rocco a Maggianico

Sono settimane di lavori per i Cantonieri di Comunità (squadre sentinella al servizio dei cittadini per mantenere ordine e decoro nei quartieri del capoluogo) del Comune di Lecco. Mentre sono in corso gli interventi di tinteggiatura delle ringhiere del Vallo delle Mura, sono stati completati quelli al parchetto di San Rocco a Maggianico, che hanno comportato la rigenerazione delle panchine e dei tavoli presenti.

Importanti attività di pulizia del verde infestante hanno invece riguardato la zona di Montalbano, con interventi che hanno interessato anche via Valsecchi.

I lavori pubblici in città

Per quanto riguarda i lavori pubblici in città nei prossimi giorni si procederà con la pavimentazione del tratto interessato dalla nuova passerella di via Carlo Porta. Allo stesso tempo sono in fase di completamento gli interventi in via dell'Isola dove gli scavi, a carico di LRH, hanno riguardato gli allacciamenti della rete di metano; seguirà l'intervento di riqualificazione della via da parte del Comune di Lecco con porfido.