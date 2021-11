Non solo centro: a Lecco le luci di Natale arrivano in 17 luoghi simbolo della città

Già messa in campo durante il 2020, ritorna per il secondo anno l'iniziativa natalizia del Comune di Lecco per valorizzare i rioni della città: diciassette luoghi significativi verranno illuminati da proiezioni e luci natalizie a partire da sabato 27 novembre.

"Prendersi cura dei rioni significa anche creare un buon motivo per andare a scoprirli - dichiara Giovanni Cattaneo, Assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco -: per questo abbiamo confermato la buona esperienza del Manto di stelle, aumentando il numero delle proiezioni. Sono state selezionate sia le scuole, luogo simbolo del futuro della città, sia le piazze che rappresentano il legame con la tradizione e l'infanzia di tanti lecchesi. Invitiamo tutti, soprattutto le famiglie, a scoprire questi angoli della città".

Le proiezioni accompagneranno ogni sera il ritorno a casa dei lecchesi: per facilitare l'individuazione di tutti i punti di interesse è stata realizzata - grazie alla collaborazione con LTM - una mappa che sarà visibile anche in corrispondenza di ciascuna postazione così da incuriosire e invitare a visitare anche gli altri rioni.

Questo l'elenco del Manto di Stelle 2021: