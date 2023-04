La primavera sboccia sempre più con Montessori in fiore

Nella splendida cornice primaverile di Acquate torna Montessori in Fiore, l’evento organizzato come da tradizione dal Centro di formazione professionale Consolida, per promuovere i prodotti delle proprie attività formative. L'appuntamento è in programma per sabato 13 maggio dalle ore 14 alle 18.

Presso la sede di via Montessori 20 a Lecco, sarà possibile visitare le splendide serre del Centro e, perché no, regalarsi un fiore o una delle piante coltivate dai ragazzi che frequentano il corso agricolo o alcuni dei manufatti artigianali realizzati all’interno del corso grafico e grafico Ppd. Come ogni anno poi, per i più piccoli, ci sarà la possibilità di partecipare ad alcuni laboratori creativi.

L’evento vedrà alcune importanti novità e proposte: alle 16 sarà inaugurato un laboratorio agro-scientifico, realizzato grazie alla collaborazione della cooperativa sociale Liberi Sogni nell’ambito del progetto transizioni, sostenuto da Fondazione Cariplo. Nel corso dell’anno scolastico gli allievi del corso agricolo hanno partecipato a un percorso formativo di agro-ecologia, con lo scopo di riscoprire quel legame speciale che tiene da sempre unite le persone e le comunità sociali con la terra.

L’allestimento di un vero e proprio laboratorio agronomico permanente, in prossimità delle serre, è stato il naturale compimento di questo percorso di scoperta e di approfondimento formativo. Esso servirà, oltre che per le attività didattiche del Cfp e per laboratori aperti ad altre scuole, anche alla cittadinanza per alcune tipologie di analisi del terreno.

Per tutta la durata dell’evento per i visitatori sarà possibile donare un fiore a persone sole che vivono nei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto: un’iniziativa dal titolo "Dona un fiore - fai sbocciare la tua comunità”, lanciata all’interno del progetto The Factory, di cui il Cfp Consolida è ente capofila, allo scopo di creare occasioni di conoscenza e scambio con le persone, grazie alla collaborazione con i numerosi enti e servizi che compongono il partenariato del progetto.

"È un appuntamento che promuoviamo sempre con grande entusiasmo perché dà modo ai nostri allievi ed insegnati di incontrare la città proponendo una scuola aperta competente ed accogliente - commenta Gabriele Marinoni, direttore del Cfp - Le novità di quest’anno ci danno modo di avvicinare ancora meglio il territorio e di raccontare quanto sia ricca e solidale l’esperienza formativa dei nostri ragazzi. Sono infatti gli allievi i veri protagonisti di Montessori in fiore: hanno investito molto nella preparazione di questa giornata. Per loro rappresenta un’occasione importante di valorizzazione di quanto realizzata lungo il corso dell’anno formativo". In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a sabato 20 maggio sempre dalle 14 alle 18.