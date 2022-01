Il progetto Penelope riparte a pieno regime. Nato nel lontano 2003, si tratta del servizio famiglia e territorio del Comune di Lecco, con sede al centro per le famiglie di Pescarenico: uno strumento fondamentale nell'integrazione sociale delle donne immigrate residenti in città. Nei suoi lunghi anni di attività il progetto ha coinvolto oltre 250 donne provenienti da quaranta Paesi diversi, con una presenza costante che non si è allentata nemmeno durante la pandemia, avvalendosi di diverse modalità come l'uso dei social media, l'organizzazione di incontri all'aperto nei parchi e di visite a domicilio. Sono stati dunque mantenuti il più possibile i contatti con le donne.

"Il progetto Penelope è un laboratorio importante di orientamento e di promozione della cittadinanza attiva per le donne di origine straniera che abitano la nostra comunità - sottolinea l'assessore al Welfare con delega alle politiche per l'integrazione del Comune di Lecco, Emanuele Manzoni - e che offre inoltre supporto al loro bisogno di conoscenza della lingua italiana grazie alla convenzione con il Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti De André".

Tutte le opportunità garantite

Questo ha permesso a molte donne il superamento degli esami per il rilascio della Carta di Soggiorno, l'acquisizione della cittadinanza italiana e, in alcuni casi, ha consentito loro l'ottenimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Numerose le opportunità in cui le donne sono state e saranno coinvolte: visite di conoscenza dei servizi cittadini di maggior interesse, incontri con professionisti (pediatri, ostetriche, assistenti sociali e mediatori culturali), laboratori esperienziali (cucina, cucito e creatività), oltre ad attività sempre più specifiche: corsi di primo soccorso, visite a musei e percorsi di letture in collaborazione con la biblioteca civica.

"Coinvolgere le persone di origine straniera e valorizzare questa presenza arricchente - prosegue l'assessore - permette alla nostra comunità di dotarsi di chiavi di lettura e interpretazione che aiutano a creare coesione e solidarietà."

Oggi il progetto è tornato a svolgere le proprie attività in presenza tre mattine a settimana. Per maggiori informazioni sul progetto Penelope del Comune di Lecco è possibile prendere contatti al numero 349 285 5324 la mattina di lunedì, mercoledì e giovedì.