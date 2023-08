A Lecco enti al lavoro per la riqualificazione fluviale

Venerdì 8 settembre alle ore 9 nella sala consiliare del Comune di Lecco, in Piazza Diaz 1 si terrà il quinto appuntamento 2023 del percorso partecipativo verso il "Contratto di Fiume" di Lecco, che coinvolge amministrazione pubblica, enti del terzo settore e cittadini.

Promosso dal Comune di Lecco, con Legambiente Lecco, Impresa Sociale Girasole e con il contributo di Fondazione Cariplo, il progetto "Corridoi Blu: i Fiumi come Bene Comune" si pone come obiettivo la riqualificazione del territorio fluviale, attraverso azioni concrete assunte di comune accordo: Il Comune di Lecco lo scorso 3 agosto ha infatti approvato con deliberazione di giunta comunale il testo del Documento di Intenti del Contratto di Fiume di Lecco, elaborato a seguito dei tavoli partecipativi, realizzati negli scorsi mesi con partner tecnici, cittadini e associazioni.

Questo atto dà quindi formalmente avvio ai processi che porteranno alla scelta degli obiettivi operativi e alla sottoscrizione del Contratto di Fiume prevista entro la fine del 2023, secondo gli assi strategici condivisi qui riportati:

1. Governance partecipata, coordinamento e formazione

2. Mantenimento e miglioramento della qualità? dei corsi d'acqua

3. Riduzione del rischio idraulico-idrogeologico

4. Promozione della fruizione sostenibile e del turismo

5. Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico-ambientale e promozione progetti di rigenerazione urbana

Zuffi: "Strumento utile"

Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: "La firma del documento d’Intenti è il primo importante passo verso la costituzione entro quest'anno del Contratto di Fiume del sistema idrico lecchese. In collaborazione con Regione Lombardia e con i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Ersaf), crediamo che i Contratti di Fiume siano uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata utile per la salvaguardia dal rischio idraulico e la promozione territoriale. Il Contratto di Fiume ci permetterà di contribuire a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) promuovendo iniziative e buone prassi che già oggi le comunità resilienti lungo i nostri fiumi attuano, mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute a decenni di urbanizzazione".

Tutti i soggetti aderenti sono pertanto invitati all'evento di sottoscrizione del Documento di Intenti inviando un rappresentante per ogni ente, appositamente delegato. Ai fini organizzativi, è necessario segnalare la partecipazione all’evento entro e non oltre il prossimo 6 settembre, scrivendo a lecco@legambiente.org, segreteria organizzativa del progetto; a questo indirizzo email è possibile inoltre richiedere copia dei materiali fin ora presentati. Per informazioni generali è possibile anche contattare il servizio ambiente del Comune di Lecco scrivendo a sostenibilita@comune.lecco.it.