Risorse idriche in Lombardia: la situazione è migliore del previsto

Qual è la situazione delle risorse idriche a oggi, fine di luglio? Dopo i costanti allarmi sollevati nei mesi primaverili, complici i prolungati periodi di siccità, a oggi la scena è molto diversa. I dati che riportiamo sono stati diffusi nella giornata di venerdì dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (e dagli enti regolatori dei grandi laghi).

Così in Lombardia

Situazione con una evoluzione anche migliore del previsto: pur se con poca neve, gli invasi lacuali sono stati riempiti dalle precipitazioni di maggio (+30% di precipitazioni sopra la media) e le attuali portate erogate dai grandi laghi sono superiori al 70% delle competenze dei concessionari di valle.

I grandi laghi

Dopo le consistenti precipitazioni osservate nel mese di maggio e un mese di giugno in linea con i valori di riferimento, il mese di luglio è stato caratterizzato da precipitazioni sparse, a carattere di rovescio e temporale, sulle aree a nord del fiume Po, talvolta anche grandinigene. I volumi regolati per fini irrigui dei Grandi Laghi (Maggiore, Iseo, Como, Idro e Garda) risultano in calo negli ultimi giorni, a causa dell'assenza di precipitazioni e soprattutto dell'aumento di richiesta di utilizzo della risorsa idrica, ma comunque in linea con i valori tipici del periodo in condizioni generalmente asciutte. Le portate nei principali corsi d'acqua del Distretto e del fiume Po sono generalmente prossime ai valori tipici del periodo, sebbene in alcuni casi limitate dall'utilizzo della risorsa e dall’assenza delle precipitazioni.

Per i prossimi giorni è atteso un generale calo termico e un incremento dell'instabilità atmosferica, per correnti più fresche di origine settentrionale, sulle aree a nord del Po. Non sono attese variazioni significative dei volumi di portata transitanti nelle principali sezioni del fiume Po.

I livelli di invaso dei grandi laghi registrano una costante riduzione legata ai volumi di portata erogati per soddisfare il fabbisogno irriguo. Rispetto al massimo valore d'invaso disponibile per la regolazione, le percentuali di riempimento sono: 39% per il Lago Maggiore, 38% per il Lago di Como, 59% per il Lago d'Iseo e 71% per il Lago di Garda.

Il Lario, nel rilevamento alle ore 6 del 22 luglio a Malgrate, presenta un'altezza idrometrica di 26,1 centimetri sopra lo zero.