Ristorexpo chiude con il botto: 20mila persone in quattro giorni

Ristorexpo 2023 va in archivio. Grande successo per l'edizione 2023 della manifestazione organizzata a Lariofiere, che ha fatto registrato oltre 20mila visitatori nell’arco dei quattro giorni di apertura, con un importante incremento rispetto allo scorso anno. Si è conclusa così, mercoledì, la 25^ edizione di Ristorexpo, il salone dedicato ai professionisti della ristorazione e dell’accoglienza, dal tema “l’enogastronomia non sostenibile”.

“Si conclude una edizione molto importante per Ristorexpo, giunta al suo venticinquesimo anniversario”. Spiega il presidente di Lariofiere Fabio Dadati “Tutti gli espositori presenti hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere e promuovere le proprie attività, esprimendo molta soddisfazione per i riscontri che hanno ricevuto. La strada che abbiamo intrapreso di puntare sulle fiere B2B è quella giusta, venendo incontro all’esigenza delle imprese di farsi conoscere e promuovere la loro internazionalizzazione. Importante, infine, il percorso di rinnovamento del centro fieristico e ampliamento dell’offerta, volta a dare il miglior servizio alle imprese e per esse al servizio dell’economia delle provincie di Como e Lecco”.

Il curatore e ideatore Giovanni Ciceri esprime “grande soddisfazione per come i visitatori e gli addetti ai lavori hanno reagito al tema proposto in questa venticinquesima edizione: “l’enogastronomia non sostenibile”. Grazie alla campagna di comunicazione che abbiamo condotto, il tema è stato oggetto di dibattito e interessamento anche da parte dei visitatori, trovando ampio riscontro durante i convegni. Sono molto soddisfatto anche dei numeri della manifestazione, che segnano una forte ripresa dopo il periodo dei lockdown che hanno colpito fortemente il nostro settore”.

L'ultimo giorno di Ristorexpo 2023

L’ultima giornata si è aperta con la presentazione del gruppo Confcommercio Como – Fipe intitolato “Le stelle del lago di Como”. Presenti tutti gli chef stellati del lago: Mauro Elli (Ristorante Cantuccio di Albavilla), Davide Caranchini (Ristorante Materia di Cernobbio), Andrea Casali (Ristorante Kitchen di Como), Davide Marzullo (Ristorante Trattoria Contemporanea di Lomazzo), Bernard Fournier (Ristorante Da Candida, Campione d’Italia). Gli chef, incontrando gli studenti hanno rimarcato la centralità del lavoro a cui loro ambiscono e si sono concentrati sull’importanza che ha la passione per operare all’interno di questo mondo. Gli stellati hanno sottolineato quanto stiano investendo sui giovani, dato che nella maggior parte dei casi l’età media dei componenti dello staff dei loro ristoranti è sotto i 30 anni. È importante che ognuno segua la propria strada e le proprie ambizioni, facendosi ambasciatori della tradizione italiana nel mondo. L’incontro si è poi concluso con una Masterclass dello Chef Mauro Elli.

A seguire alle ore 15.00 si è svolta la Masterclass della Chef greca Vasiliki Pierrakea, importante ambasciatrice della cultura enogastronomica greca e proprietaria del ristorante Milanese “Vasiliki Kouzina”.

La giornata si è conclusa con l’assegnazione dei conferimenti di Ristorexpo 2023: al giornalista Alberto Schieppati è stato conferito il premio “I benemeriti dell’enogastronomia del territorio”. Il premio “la passione per la plonge” è stato assegnato a Uzal Thighadardel ristorante “La Lanterna” di Cressogno-Valsoda. Infine, sono state conferite due menzioni speciali ai ristoranti “Il Grillo” di Capiago Intimiano e “Il Giardino” di Erba.