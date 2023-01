Nuovo guasto sulle ferrovie: ritardi tra Lecco e Milano

Nuovi disagi sulle linee ferroviarie lombarde. A causa di un guasto all'infrastruttura reso noto da Trenord, la corsa del treno 2832 partito dalla stazione di Milano Centrale alle 16.20 e diretto a Tirano con passaggio dal Lecchese e orario d'arrivo originaramente fissato per le 18.52, è in ritardo di 14 minuti. È uno dei vari coinvogli coninvolti nel malfunzionamento confermato dall'azienda pubblica: alcuni, infatti, hanno anche dovuto cambiare il proprio percorso.

Auto bloccata sui binari

Non solo. Durante il pomeriggio - verso le 15.30 - un'automobile è rimasta bloccata al passaggio a livello nei pressi di Monza e il treno partito da Milano Porta Garibaldi non ha potuto raggiungere Lecco nell’orario stabilito. “Un veicolo bloccato in un passaggio nei pressi di Monza - si legge nella comunicazione delle 15.39 - impedisce la partenza del treno 24854 (Milano Porta Garibaldi-Lecco) dalla stazione di Monza”, ha fatto sapere Trenord con una breve nota.

Necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno permesso il ripristino del traffico ferroviario in sicurezza: il treno è ripartito con mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia.