La mitica 5^A si ritrova davanti alla scuola a 50 anni dal diploma

Si sono ritrovati sulle scale che hanno percorso ogni giorno per cinque anni, durante il periodo più bello, quello delle scuole superiori. Lo hanno fatto, però, a mezzo secolo di distanza, un arco di tempo immenso e in grado di rendere il ricordo un po' malinconico.

Protagonisti dell'insolita "reunion" i periti meccanici diplomatisi nel 1971 all'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Badoni", che davanti a quelle scale sono tornati nei giorni scorsi. "È iniziato tutto a gennaio 2021, quando Italo Quadri è riuscito a contattate qualche ex compagno - spiegano - Alla fine la mitica classe 5^A si è ricomposta con ben 18 alunni: coi capelli bianchi, qualche ruga, qualche acciacco ma con tanta voglia di rincontrarsi per riconoscersi".

I periti meccanici si sono dati appuntamento al 30 settembre per una cena da trascorrere in compagnia e una foto ricordo, e naturalmente la mente è volata subito al periodo più spensierato della vita di ciascuno di noi, l'adolescenza, per ricordare i momenti divertenti, le ansie e le paure per la maturità, ma anche gli immancabili aneddoti riguardanti i professori e i compagni. I diciotto si sono salutati con la promessa di rivedersi il 30 settembre 2022.