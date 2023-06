Bancari, inizia la discussione per il rinnovo del contratto. Codurelli: “Momento particolare”

Lunedì 5 giugno, si è tenuta a Lecco, presso la sala Don Ticozzi, la prima tornata di assemblee per il rinnovo del contratto di categoria dei bancari. A tenere l’assemblea erano presenti i referenti territoriali di Fabi, First CISL, Fisac CGIL, UILCA e UNISIN, sindacati di riferimento per i dipendenti bancari.

Oltre a temi legati alle rivendicazioni contrattuali e salariali, sono stati toccati anche temi legati alla collettività tra i quali le politiche commerciali, la chiusura degli sportelli e l’importanza del servizio bancario per i cittadini.

Questo rinnovo contrattuale arriva dopo anni caratterizzati dal Covid che ha modificato molto il mondo del lavoro e imposto uno sviluppo tecnologico che deve essere regolamentato in maniera condivisa con le aziende del settore.

Ampia la partecipazione dei colleghi che hanno posto ai propri rappresentanti sindacali diverse domande, spunti e osservazioni.

Codurelli: “Momento storico particolare”

Luca Codurelli, segretario lecchese della Fabi, sindacato autonomo dei bancari, ha dichiarato: “Stiamo per affrontare un percorso che ci porterà al rinnovo del contratto di riferimento per la nostra categoria, avendo anche come obiettivo la salvaguardia della categoria stessa. Ci troviamo in un momento storico particolare, dopo anni di pandemia e guerra che hanno sconvolto gli aspetti sociali e lavorativi. Ci troviamo con un’inflazione, un rincaro dei costi energetici e un aumento dei tassi dei mutui che stanno impoverendo i cittadini mentre le aziende del nostro settore stanno facendo utili importanti. La pandemia, inoltre, ha obbligato tutti ad accelerare il processo tecnologico. Noi come Fabi, siamo consci dell’importanza di questo sviluppo, ma lo vogliamo normare e governare, per far sì che sia a vantaggio anche di lavoratori e clienti e non solo delle aziende. Rivendichiamo una banca al servizio del paese, libera da pressioni commerciali, presente nei territori e a presidio della legalità”.

L’assemblea si è conclusa con un voto unanime da parte dei lavoratori alla presentazione della proposta da portare al tavolo negoziale.

Il prossimo appuntamento in provincia di Lecco è previsto a Merate il prossimo 20 giugno.