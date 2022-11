Il Castello di Rossino si trasforma in set con Irama e Rkomi

Non lo sola una splendida location per matrimoni internazionali. Il Castello di Rossino - sulle alture di Calolziocorte - è stato il set della puntata di Celebrity Hunting che ha visto protagonisti i celebri cantanti Rkomi e Irama. Come illustrato oggi sulla pagina Facebook del Castello di Rossino: "Fra le mura del castello Mirko e Filippo si sono nascosti dai detective che erano sulle loro tracce. Un barbecue fra amici è stato il pretesto per trascorrere la giornata a Rossino e trovare riparo al nostro storico Castello".

La puntata è disponibile su Prime Video. "Un modo diverso per vedere gli angoli più nascosti della nostra location in una maniera insolita!" scrivono con soddisfazione i responsabili della struttura che proprio un anno fa aveva ricevuto la benemerenza civica del Premio di San Martino per il merito di far conoscere il nome di Calolzio anche oltre i confini locali. Ora un nuovo riconoscimento: la presenza, graditissima, di Rkomi e Irama, due rapper amatissimi soprattutto dal pubblico più giovane.

Non solo Mel Gibson dunque, a spasso nei giorni scorsi tra lago e Valsassina (sembra a caccia di una location per il suo prossimo film). Anche le due giovani star hanno raggiunto, e apprezzato, la provincia di Lecco. Per loro non poteva mai mancare un brindisi nel castello.