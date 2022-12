Roberto Nigriello eletto nel direttivo di Avviso Pubblico

Eletto giovedì a Bologna nel direttivo di Avviso Pubblico il presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello, che rappresenta il Comune di Lecco nell’associazione che dal 1996 si impegna nel diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l’impegno concreto degli enti che vi aderiscono. Già referente per l'Ente all'interno di Avviso Pubblico, Roberto Nigriello è da anni coordinatore provinciale dell'associazione e da ieri siede, insieme ad altri 9 amministratori locali e al presidente Roberto Montà, al tavolo dell'ufficio di presidenza.

"Con questo nuovo incarico il Comune di Lecco acquista una maggiore importanza all'interno dell'associazione, nella quale ha creduto in maniera convinta sin dalla sua adesione, risaltente al 2013 - commenta il presidente Nigriello -. Tra le prossime iniziative in programma ci sarà la manifestazione nazionale per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che quest'anno sarà organizzata a Milano il 21 marzo, anche con la collaborazione del coordinamento provinciale di Lecco. A breve sarà nominato un nuovo coordinatore provinciale, con il quale lavoreremo all'allargamento della rete provinciale dei Comuni aderenti".