Ambientato nella "Città Lariana" il romanzo del museologo Daccò

Esce il primo romanzo firmato dal museologo lecchese Gian Luigi Daccò. 32 opere su carta di Giancarlo Vitali accompagnano la lettura, in una sorta di percorso parallelo. "La Donna del Gioco" - questo il titolo del libro edito da Cinquesensi - verrà presentato domenica 16 ottobre alle 17 presso Villa Manzoni, in via Don Guanella 1 a Lecco. L'autore parlerà del suo lavoro all'interno della manifestazione "Lecco città dei Promessi Sposi". Con Daccò dialogherà Gianmarco Gaspari (Università dell'Insubria), mentre Gianfranco Scotti leggerà alcuni brani del romanzo. Sarà presente anche l'editore.

La trama

Lo storico dell?arte Vico Dorio, implicato nelle vicende di un gruppo terroristico, deve dare le dimissioni dalla Soprintendenza di Milano e tornare a Città Lariana, dove apre una galleria di arte contemporanea. Per caso scopre nell?archivio storico cittadino i documenti terribili di un processo per stregoneria del 1571. Il romanzo prende spunto infatti da documenti d?archivio che l?autore recentemente stava studiando e che riguardano processi a streghe avvenuti nel XVI secolo tra Alta Lombardia e Engadina.

Nasce cosi? un romanzo singolare e avvincente che alterna in parallelo le vicende esistenziali dell?inadeguato gallerista con quelle dei personaggi storici, realmente esistiti, di quegli antichi processi. Due storie affiancate che si intrecciano e sovrappongono continuamente con perturbanti risonanze.

Con quale centro si possa identificare Citta? Lariana, Como o Lecco, non e? dato sapere. Invece le altre citate nel testo sono tutte localita? che si trovano davvero nei territori tra lago di Como, Valtellina e Svizzera. Accompagnano il testo, passo dopo passo, 32 opere su carta scelte nello straordinario corpus di grafica dell?artista Giancarlo Vitali (1929-2018).

L?autore, medievista e museologo

Medievista e museologo, Gian Luigi Daccò ha progettato, realizzato e diretto musei ed ecomusei e ha insegnato Museologia. E? stato segretario generale dell?International Council of Museums (Icom). Ha curato numerose mostre e si e? occupato di Museologia e Storia. Tra i suoi lavori: Le vie della seta nel territorio lariano (1991); Musei: Formazione e Professionalita? (1996); Alessandro Manzoni e l?arte della Storia (1999); Il Medioevo dell?Adda (2005);Tardo Antico e Alto Medioevo tra Lario Orientale e Milano (2007); Musei per la Brianza (2008); Una storia di Lecco. Dall?eta? del bronzo al mondo globale (2014).