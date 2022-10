Rosanna Pirovano illumina "Il Libro e il Lago" con la lettura in piazza

Nelle tante piazze lecchesi accadono sempre le solite cose, gli eventi durano i tre mesi estivi, anche se purtroppo dovremo abituarci al cambiamento climatico in atto. Giovedì alle 18.30 davanti al bar "Hemingway" è accaduto l'insolito, ciò che spezza la routine e fa riflettere su valori fondanti della società umana.

La solidarietà, la musica, la scrittura, la poesia e poi la pittura. Queste discipline si cono incontrate nel secondo appuntamento del "Il Libro e Il Lago" rassegna culturale nomade ideata e organizzata da Samuele Scognamiglio. "La rassegna, partita a maggio 2021 con terne d'incontri da 90 minuti con scrittori, musicisti, docenti universitari, autori, attori, pittori, registi e psicologi, si propone di spostare le iniziative cosiddette 'culturali' dai luoghi istituzionali come i musei a luoghi 'ludici', bar o sale da the. Luoghi in cui si ritiene non vi sia sufficiente interesse del pubblico. Nulla di più falso, la dimostrazione sta nel sold-out degli incontri precedenti. L'interesse c'è, basta cercarlo".

Ha aperto la serata Angelo Lamanna, "il cuntastorie" con la sigla "Cumm è biellu a stu mare", quindi è stata la volta di Giuliano Roveri esponente di TalitáKumb di Oginate. La serata ha visto l'esposizione artistica della professoressa Lorena Olivieri e la lettura di Rosanna Pirovano da Erba del brano "Il podestà" tratto dal romanzo La tragedia della città di Alberi. Presente come ospite Mulababy de Ghana.

"Partecipare all'iniziativa è stato il desiderio di incontro con autori, non importa se già conosciuti o sconosciuti - commenta l'artista Lorena Olivieri - La scoperta della Bellezza sta proprio nel disporsi all'incontro. Con Rosanna Pirovano non ci conoscevamo, ma abbiamo scoperto relazioni comuni a tanti amici di un luogo dove ho vissuto sino a 30 anni. Nell'incontro si raccontano storie e sorti umane, anche molto tristi e si affidano alle parti messaggi da recapitare e ognuno serba il dono dell'incontro con l'altro".