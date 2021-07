Rotary Club Lecco, Massimo Dell'Oro ha ceduto il collare presidenziale a Maria Venturini

Mercoledì 7 luglio l'architetto Massimo Dell'Oro, ex presidente del Rotary Club Lecco, ha ceduto il collare presidenziale a Maria Venturini.

Socia del Rotary Club Lecco, Venturini sarà presidente nell'anno rotariano 2021-2022 e come ha sostenuto Massimo Dell'Oro, darà continuità ad alcuni dei progetti già in corso, come quello di donazione degli alimenti ai più bisognosi del territorio lecchese. Al termine del suo mandato, l'ex presidente ha voluto fare una riflessione sui risultato ottenuto dal club: "Sono orgoglioso dell'impegno che abbiamo messo, non solo con la testa ma soprattutto con il cuore. Anche se è stato un tempo diverso, quello del Covid19, abbiamo comunque portato avanti i nostri progetti sia a livello territoriale che a livello globale con la Rotary Foundation. Credo che solo con una forte determinazione si possano ottenere risultati positivi. In questo anno rotariano ho avuto grandi soddisfazioni e l'entusiasmo della nostra comunità ha permesso di essere uniti anche a distanza. Tramite la cooperativa "Il Grigio" di Calolziocorte e tramite attività con la Rotary Foundation abbiamo portato avanti progetti per contrastare l'emergenza alimentare e la povertà crescente. Abbiamo inoltre partecipato ad iniziative distrettuali ed insieme al Rotary Club Adda abbiamo contribuito alla donazione di chromebook alle scuole del territorio per favorire la didattica a distanza. Sono grato a tutti voi dell'affetto, della responsabilità e della cooperatività che avete dimostrato. Auguro a Maria Venturini che anche l'anno 2021-2022 sia pieno di successo".

Maria Venturini, ringraziando Massimo Dell'Oro per il discorso, ha invitato ogni socio del Rotary Club Lecco a continuare a offrire il suo contributo: "Noi siamo una squadra, è importante il contributo di ognuno per realizzare i nostri progetti a favore della comunità".