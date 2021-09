Abbadia, la rotonda sulla SP72 funziona: "Ora l'allargamento del ponte"

Il sindaco Roberto Azzoni promuove la nuova viabilità in un punto critico della Provinciale e chiarisce che il sottopasso sarà allargato: "Non posso dare tempi certi ma è in corso un dialogo con Rfi"

/ Via per Novegolo

"Stiamo lavorando con Rfi per allargare il sottopasso ferroviario all'incrocio tra la SP72 e Via per Novegolo". Il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni commenta le prime due settimane dall'istituzione della rotatoria che ha cambiato la viabilità sulla Provinciale, chiarendo che l'ormai celebre "imbuto" sotto i binari verrà ampliato.

"Il bilancio di questa nuova soluzione è senza dubbio positivo - spiega - Abbiamo già ottenuto il principale scopo che era rallentare la velocità dei veicoli in entrata nel paese da Mandello e snellire il traffico. Anche l'immissione sulla SP72 da Via per Novegolo è migliorata, seppure rimanga la criticità del ponte. I pareri giunti fino a oggi sono favorevoli e gli stessi agenti di Polizia locale, che ogni mattina presidiano l'incrocio, non hanno rilevato particolari criticità".

A breve saranno installati i pannelli luminosi, "perché di sera la rotonda è un po' al buio - prosegue il primo cittadino - Dopo di che, sentito il parere della Provincia di Lecco, posizioneremo la rotatoria definitiva. A quel punto i vigili potranno dedicarsi ad altri servizi e punti critici della viabilità del paese, ad esempio attraversamenti pedonali e accesso alle scuole".

Resta il nodo del ponte. "Ci vorrà tempo per allargarlo, è in atto un dialogo con Rete ferroviaria italiana; c'era una casa da abbattere e quindi non era facile, stiamo portando a termine anche lo spostamento di un palo all'incrocio con via al Cimitero. Non posso dare una tempistica perché dipende molto da Rfi, ma è senza dubbio il prossimo passo per migliorare la viabilità in quel punto".

In questi giorni è stato posizionato l'attraversamento pedonale protetto in zona "La Rosa", dall'altra partedel paese. "Verranno posizionati i cartelli per ridurre la velocità in ingresso anche da direzione Lecco" conclude Azzoni.