AAA sponsor cercasi a Valmadrera: il Comune chiede fondi per gestire il verde di cinque rotonde

Cinque spazi verdi da gestire sulle rotonde cittadine presenti a Parè e Caserta. È stato approvato durante la seduta di Giunta Comunale dello scorso 8 settembre l'atto di indirizzo per la ricerca di soggetti per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione per la gestione degli spazi verdi presenti all'interno delle rotonde stradali comunali e negli spazi limitrofi di proprietà del Comune di Valmadrera.

L'Amministrazione Comunale, nella fattispecie, “intende affidare a enti di diritto pubblico, a Ditte o a soggetti privati, in possesso di partita Iva, la gestione degli spazi a verde presenti all'interno, nonché negli spazi a verde limitrofi alle rotonde stradali ubicate nel territorio comunale, riconoscendo al "gestore" un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli informativi, il tutto secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”.

Le aree a verde relative alle rotonde, individuate per l'affidamento in gestione e sponsorizzazione sono le seguenti:

Lotto 1: Frazione Parè: Viale Promessi Sposi - Porto;

Lotto 2: Frazione Parè: Viale Promessi Sposi - Viale Cardinal C.M. Martini;

Lotto 3: Frazione Caserta: Incrocio Via S. Rocco- Casnedi - IV Novembre;

Lotto 4: Incrocio Via Santa Vecchia - Via Casnedi;

Lotto 5: Incrocio Via Santa Vecchia - Via XXV Aprile.

Nei prossimi giorni, attraverso il supporto del'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, si procederà all'approvazione dei documenti propedeutici all'indizione della procedura di sponsorizzazione per l'individuazione di Soggetti interessati alla promozione di iniziative che consentano una ulteriore valorizzazione del patrimonio comunale.