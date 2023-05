Non solo il Mercato Europeo. Nei prossimi giorni anche la ruota panoramica tornerà a Lecco. Dalla mattinata di giovedì 4 maggio tecnici e operai sono al lavoro sulla Riva Martiri delle Foibe per posizionare l'installazione alta trenta metri, che ormai dal 2017 trova posto sul lungolago della città capoluogo. Come da tradizione, quindi, nei giorni che precedono la manifestazione enogastronomica il pubblico potrà farsi un giro anche sulla ruota.

Il Mercato Europeo

Torna l'apprezzatissimo mercato europeo di Lecco. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio ecco una ricca offerta gastronomica e non solo, tanti prodotti e curiosità da tutta Europa, per colorare il lungo fine settimana di Lecco. Più di 60 espositori sono attesi nella zona centralissima del capoluogo per un appuntamento che si preannuncia come una festa per tutti.

Ad animare il lungolago arriveranno street fooder da tutto il mondo, con i loro piatti tipici da Brasile, Messico, Grecia, India e Germania. Non mancheranno le birre artigianali della Repubblica Ceca, i biscotti dalla Gran Bretagna e altre prelibatezze per un giro del mondo dei sapori. Alcune novità rispetto alle edizioni passate ci saranno fra i produttori italiani con prodotti di qualità Dop. Il mercato europeo di Lecco, infatti, si arricchisce del gusto della tradizione pugliese, di peculiarità territoriali come l’aglio rosso di Sulmona oltre che di formaggi e salumi tipici delle Marche.

Le date sono ufficiali, a breve sono attesi ulteriori dettagli dal Comune di Lecco sulla manifestazione.