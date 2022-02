Nuova distribuzione di sacchi rossi in 5 comuni della Brianza lecchese

Riparte la distribuzione annuale dei sacchi rossi per la misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati nei comuni di Colle Brianza, Dolzago, Ello, La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè. Si tratta dei Comuni del bacino pilota che, insieme ad Oggiono, per primi hanno adottato il sistema di misurazione puntuale con il sacco rosso a partire dal mese di ottobre 2020.

In questi Comuni, che hanno svolto un importante ruolo di apripista, grazie all?impegno dei cittadini e degli amministratori, è stato possibile superare la quota di 85% nella raccolta differenziata. Le famiglie potranno ritirare i sacchi presentandosi con la Carta Regionale dei Servizi dell?intestatario della Tari. Le utenze non domestiche, non dotate di cassonetti, potranno ritirare il kit fornendo Ragione Sociale e Partita Iva. Questo il calendario delle consegne dei sacchi, disponibile anche nella sezione ?Misurazione puntuale? del sito www.sileaspa.it.

Luoghi e orari per ritirare il sacco rosso

Comune di Dolzago (Ritiro presso la sede della protezione civile in Via Dante, 2)

Mercoledì 9 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Giovedì 10 marzo dalle 15.00 alle 19.00

Venerdì 11 marzo dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 12 marzo dalle 9.00 alle 13.00

Comune di Ello (Ritiro presso la sede municipale in Via De Vecchi, 17)

Sabato 12 marzo e Sabato 19 marzo dalle 9.00 alle 13.00.

Comune di Colle Brianza (Ritiro presso la sede municipale in Piazza Roma, 4)

Lunedì 28 febbraio alle 15.00 alle 19.00 e Martedì 1 marzo dalle 9.00 alle 13.00.

Comune di La Valletta Brianza

Utenze domestiche: Sabato 26 febbraio e Sabato 12 marzo 2022 dalle 8.30 alle 12.30 presso la ditta ?Il trasporto? (accesso da via Brianza).

Utenze non domestiche: Mercoledì 2 marzo dalle 9.00 alle 13.00 per le ditte con anagrafica A-M e

Mercoledì 16 marzo dalle 9.00 alle 13.00 per le ditte con anagrafica N-Z presso la sede municipale in via Montegrappa, 1.

Comune di Santa Maria Hoè (Ritiro presso la sede municipale in piazza Padre F. Tentorio n. 2)

Utenze domestiche: Sabato 5 marzo e Sabato 19 marzo dalle 8.30 alle 12.30.

Utenze non domestiche: Mercoledì 9 marzo dalle 9.00 alle 13.00.

Per il Comune di Oggiono la consegna dei sacchi rossi per le utenze domestiche prosegue attraverso il distributore automatico posizionato presso il municipio. Le utenze commerciali/produttive e le utenze che utilizzano i sacchi azzurri per il conferimento di pannolini possono continuare a farne richiesta presso gli uffici comunali.