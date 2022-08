La Lecco turistica: rifiuti non raccolti all'imbarco per il battello

Buongiorno,

oggi le abbiamo battute tutte. Ho scattato questa fotografia alle 10.10 di mercoledì mattina: tante persone, verosimilmente turisti, in fila per acquistare il biglietto e imbarcarsi sul battello in centro Lecco. Al loro fianco? Una grande quantità di sacchi viola non ancora raccolti dagli addetti. Mi chiedo e vi chiedo: è questa la nuova vocazione turistica di Lecco tanto sbandierata ai quattro venti?

Emanuele