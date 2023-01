Sacco rosso, la rete dei distributori si espande: ne arrivano altri due

Altri due distributori espandono la rete di distribuzione dei sacchi rossi. Silea ha terminato l'installazione di altri due impianti: giovedì 26 gennaio verrà inaugurato il nuovo dispenser self service di Airuno, che sarà posizionato presso il municipio, in via Pizzagalli Magno, 4. Per l’occasione, dalle 10.00 alle 12.00 Silea organizzerà un infopoint informativo durante il quale verrà illustrato alla cittadinanza il corretto funzionamento del distributore e le modalità di prelievo dei kit di sacchi rossi.

Sabato 28 gennaio verrà invece attivato il nuovo distributore automatico di Cassago Brianza, in via Italia Libera 2: anche in questo caso si terrà un infopoint informativo dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Con le inaugurazioni di Airuno e Cassago Brianza, salgono a 28 i distributori posizionati da Silea sul territorio: “Si tratta di un network interconnesso con gestione centralizzata in continua espansione, che coprirà l’intero bacino in cui è attivata la misurazione puntuale”, spiega la partecipata.

Si tratta della prima tranche del progetto complessivo di Silea che prevede - grazie ad un investimento di 1,8 milioni di euro - di installare più di 60 distributori a copertura dell’intero bacino in cui è attivata la misurazione puntuale. I cittadini nel cui comune di residenza è presente il servizio di distributore automatico possono recarsi presso un qualsiasi altro erogatore automatico Silea (l’elenco costantemente aggiornato sarà disponibile sul sito www.sileaspa.it).

Come funzionano

Il ritiro dei kit di sacchi potrà essere effettuato esclusivamente dalle utenze domestiche, utilizzando la carta regionale dei servizi (tessera sanitaria) di qualsiasi componente del nucleo famigliare. Al momento del prelievo, il sistema associa l’utenza al codice univoco presente sui sacchi. Per il ritiro dei sacchi azzurri (destinati al conferimento dei pannolini e degli ausili sanitari assorbenti) sarà necessario fare esplicita richiesta presso gli uffici comunali, a cui - in questa fase - dovranno continuare a rivolgersi anche le utenze non domestiche. Il sistema potrà in futuro consegnare anche altre tipologie di sacchi come i sacchi viola smart, che saranno anch’essi dotati di Qr Code identificativo.

“Con il posizionamento dei nuovi distributori, semplificheremo ulteriormente il sistema di 'misurazione puntuale' andando incontro alle esigenze dei cittadini e degli uffici comunali - commenta il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D'Alema - Non ci siamo limitati a posizionare singoli distributori in singoli comuni, ma abbiamo ragionato in ottica di network: l’interconnessione consentirà, infatti, di ritirare i sacchi in oltre 60 punti dislocati sull’intero territorio”.

“Il nostro obiettivo è portare la raccolta differenziata di tutti gli 87 comuni soci al di sopra dell’80%, per porci a livelli di eccellenza nazionale. L’ulteriore tassello del nostro percorso nell’economia circolare - conclude D'Alema - sarà rappresentato dall’introduzione del sacco viola con QR code associato all’utenza che ci consentirà di migliorare anche la qualità del riciclo”.