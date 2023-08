Torna la sagra dei crotti: tanti itinerari del gusto all'insegna della tradizione

Due weekend consecutivi, quelli di inizio settembre, graditi ritorni, interessanti novità e nove itinerari: per l'edizione 2023 la Sagra dei Crotti si presenta con una proposta arricchita in tutte le sue componenti. Più crotti aperti, più percorsi Andèm a Cròt e un'offerta gastronomica ampliata. Musica, sport e intrattenimento, per adulti e bambini, completeranno l'esperienza immersiva e coinvolgente della visita ai crotti e della degustazione dei piatti della tradizione e dei prodotti tipici della Valchiavenna. Un evento che richiama ogni anno anche tanti lecchesi e che rappresenta un'ottima occasione per una gustosa gita fuori porta, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Lecco.

I 9 itinerari, con una novità

Tra i nove itinerari, quattro cittadini, tre di trekking e due in bicicletta, muscolare uno, elettrica l'altro, emerge quello inedito, denominato "Loreto", che si sviluppa sulla sponda orografica destra della valle. Unico e peculiare, poiché chi lo sceglierà riceverà uno speciale kit composto dalla sacca ufficiale dell'evento, con tagliere e salamino. Un aspetto che distingue la Sagra dei Crotti è la partecipazione dei volontari che aprono i crotti e accolgono i visitatori, che si unisce alla collaborazione tra enti pubblici, associazioni e operatori privati riuniti nel Comitato Sagra dei Crotti.

Enogastronomia e non solo

"Anche per questa edizione - spiega il presidente Andrea Sorrenti - possiamo contare su uno straordinario gruppo di volontari che si è ulteriormente infoltito. Con grande piacere registriamo il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di associazioni, a conferma di quanto sia sentito l'evento per la comunità della Valchiavenna. Oltre l'enogastronomia, oltre il grande afflusso di turisti, emerge l'importanza di un momento di unione e di condivisione, la vera essenza dell'ospitalità incarnata dai crotti. Oltre ai volontari - prosegue il presidente Sorrenti - abbiamo al nostro fianco gli enti pubblici e tanti sponsor privati che hanno voluto legare il loro marchio alla Sagra dei Crotti".

I gustosi piatti tipici

Alla Sagra dei Crotti sarà come sempre possibile gustare i piatti tipici della tradizione Valchiavennasca come i famosi gnocchetti di Chiavenna, la brisaola della Valchiavenna, carne e verdure alla pioda, i biscottini di Prosto e la deliziosa torta fioretto. Ma cosa sono e come si formarono i crotti? Chiavenna sorse su una grande frana, staccatasi in epoca remotissima dal versante sud. I massi fermatisi sul pendio e sul piano diedero origine ai crotti.

Tra gli spiragli di tali massi (“sorei”) soffia una corrente d’aria a temperatura costante, sia d’estate che d’inverno, intorno agli 8°C, risultando perciò tiepida d’inverno, fresca d’estate. Queste cavità, da non confondersi con le normali cantine, sono ottime per la conservazione e la maturazione del vino e di altri prodotti gastronomici tipici. Attorno ai “sorei” i chiavennaschi edificarono piccole costruzioni con saletta e camino dove, ancora oggi, ci si da convegno in allegre compagnie per degustare i prodotti locali.

Il programma

Il programma è già definito e non rimangono che gli ultimi dettagli per completare l'organizzazione di una manifestazione bella, lunga e impegnativa: si inizia sabato 2 settembre alle ore 10, a Santa Maria, con l'inaugurazione alla presenza della Musica Cittadina di Chiavenna, e si prosegue fino alle due del mattino. Si ricomincia alle ore 10 della domenica per terminare alle ore 20. Il fine settimana successivo si replica a partire da sabato 9 settembre, ancora dalle ore 10 alle 2 del mattino per concludere la domenica alle ore 20.

Prenotazioni già aperte

L'afflusso, soprattutto di persone provenienti da fuori provincia, è in progressivo aumento e a certificarlo sono le prenotazioni per i percorsi Andèm a Cròt, già aperte sul sito internet www.sagradeicrotti.it. I posti sono limitati e chi vuole scegliere itinerario, giorno e ora deve farlo in anticipo. Gli itinerari propongono partenze in orari diversi fra le 11 del mattino e metà pomeriggio: ciascuno ha peculiarità, proposte culinarie, modalità e tempi di percorrenza diversi a soddisfare le esigenze di tutti, mantenendo alta la qualità dell'offerta complessiva.

"Crediamo di aver allestito un programma ancora più ricco rispetto agli anni precedenti - conclude il presidente Sorrenti - prestando maggiore cura ai diversi itinerari, anche grazie all'adesione di nuove associazioni e all'apertura di altri crotti. Ciò che più ci sta a cuore è proporre una Sagra dei Crotti in linea con la tradizione e insieme innovativa, manifesto del nostro territorio, aperta alla partecipazione di chi apprezza lo spirito che da sempre contraddistingue l'andare a crotto, di chi vuole scoprire la nostra valle o approfondirne la conoscenza".