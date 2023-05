La scuola primaria "Don Milani" di Sala al Barro non avrà la prima elementare per l'anno scolastico 2023/2024. L'Ufficio Scolastico Provinciale si è finalmente espresso sulla formazione delle classi e nella frazione c'era una certa attesa per il verdetto, tanto che era stata organizzata una partecipata raccolta firme ed era andato in scena un incontro tra i genitori e le istituzioni competenti. Niente da fare: gli otto iscritti di via della Busa saranno inseriti all'interno delle due classi per il plesso "Antonio Stoppani" di Galbiate, a meno che le famiglie diano disposizioni diverse. Non l'unica situazione critica: al "Giuseppe Parini" di Villa Vergano non sono arrivate richieste, di conseguenza dal prossimo anno cesserà di essere come plesso scolastico.

Niente prima elementare al Sala al Barro

A metà marzo era stato chiesto uno sforzo all'Ufficio in prospettiva futura: numeri alla mano, alla scuola dell'infanzia di Sala al Barro sono già state raccolte 38 iscrizioni per il 2023/2024, mentre sono 15 i bambini in uscita verso la prima elementare in vista dell'anno scolastico 2024/2025, di 18 la proiezione per quello seguente. La volontà dei genitori, quindi, era chiara: mantenere la prima elementare e non spostare gli otto iscritti alla Scuola Primaria "Stoppani" di Galbiate, con la conseguente formazione di due prime da 22 alunni. Un'idea che vedeva d'accordo l'amministrazione comunale, che per la "Don Milani" ha in cantiere vari progetti a livello didattico e ha a disposizione una buona collocazione a livello logistico, ma aveva anche potere decisionale pari allo zero sulla questione. Scatta il piano B, quindi: in caso di spostamento a Galbiate, in favore degli studenti era stato garantito il trasporto da Sala alla "Stoppani" con un pulmino messo a disposizione dal Comune.