La gatta Bianchina si perde nella fognatura, mobilitazione per salvarla

Rischiava di morire, intrappolata in una tubazione della fognatura, ma per fortuna la mobilitazione della cittadinanza ha consentito di salvarla. E Bianchina, la gatta della famiglia del sindaco di Santa Maria Hoè, è potuta tornare fra le braccia dei suoi padroni.

Per più di tre ore, però, lo spavento è stato grande. "Giovedì mattina quasi all'alba mi sono arrivate alcune segnalazioni di un gatto intrappolato sottoterra - racconta Brambilla - Si sentiva miagolare ma non si capiva dove fosse. Con i miei genitori abbiamo cercato la nostra Bianchina ma non l'abbiamo trovata, così abbiamo temuto subito potesse essere lei".

Un centinaio di metri nelle condutture

Il sospetto, purtroppo, si trasforma presto in realtà. La micia, spinta da un'irrefrenabile curiosità, si è infilata nella bocca principale della fognatura in via Risorgimento per la quale sono in corso lavori di collegamento alla frazione di Paù. Secondo quanto ricostruito in un secondo momento, l'animale ha percorso un centinaio di metri lungo le condutture, rischiando di cadere ancora più in basso attraverso i pozzetti.

Sul luogo delle ricerche si sono portati subito, oltre a Brambilla e i suoi familiari, diversi cittadini e alcuni operai che stavano lavorando agli scavi. "È stato molto difficile riuscire a individuarla, perché è un tratto chiuso e abbiamo aperto diversi pozzetti, battendo la fognatura in basso - racconta il sindaco del comune brianzolo - Dopo un po' di tempo l'abbiamo chiamata ed è uscita dall'apertura principale".

Il sollievo è stato grande, per una storia fortunatamente a lieto fine. "Bianchina sta bene, ed è già con tutti i suoi amici animaletti che l’aspettavano a casa con ansia".