La loro mamma uccisa da un'auto, scatta la solidarietà per quattro gattini

La loro mamma è morta, investita da un'auto, e il loro destino sembrava segnato. Per fortuna sono stati ritrovati in tempo e affidati all'associazione Zampamica Onlus di Lecco.

Protagonisti della triste vicenda, che ha avuto un epilogo positivo, sono quattro bellissimi gattini, che nelle prossime settimane aspettano di essere tutti adottati da famiglie disposte a dare loro cura e affetto. "Abbiamo ricevuto una segnalazione da Molteno dove è stata ritrovata una gatta morta investita - spiega Paola Comini, presidente di Zampamica Onlus - Poco dopo hanno sentito piangere dei gattini e hanno visto questi quattro. Ci siamo attivati subito per il recupero e per la ricerca di una balia umana che non è semplice da trovare. Fortunatamente Valentina si è resa disponibile".

Un quinto micio da accudire

Purtroppo gattini così piccoli a volte non sopravvivono, è molto impegnativo allattare e prendersi cura dei cucciolini. "A distanza di 10 giorni - prosegue Comini - è arrivata una segnalazione da Ballabio di un micino nato da poco, abbiamo chiesto l'aiuto alle Gatte randagie (associazione del Meratese) e Paola si è resa subito disponibile per allattare il piccolo. I quattro gatti di Molteno hanno quasi un mese e dovranno stare ancora un mesetto con la volontaria (Silvia) per lo svezzamento, poi potranno andare in adozione". Le prime richieste sono già arrivate, nel caso le persone interessate possono contattare il numero 366 3136393 cui risponderà Anna.

In cerca di volontari e stalli

Le volontarie di Zampamica continuano nella loro instancabile opera, che non è affatto semplice. "Proprio oggi, mercoledì, è arrivata un'altra richiesta di aiuto per quattro micini di un mese e mezzo per non parlare delle richieste (la maggior parte cessioni di proprietà) per gatti adulti - prosegue Paola Comini - Noi siamo sempre alla ricerca di volontari e stalli, e se qualcuno non potesse dedicare tempo ma volesse aiutare raccogliamo crocchette Royal canin mother and baby cat e scatolette di umido kitten marca Animonda (confezione rosa, rossa e gialla). Raccogliamo anche crocchi per cane adult taglia grande e senior sempre taglia grande, ad esempio marca Eukanuba. Idem per i gatti adulti di colonia. Se qualcuno volesse aiutare ci sono diversi modi, anche donando il 5 per mille o scegliendoci nell'iniziativa Iperal per il sociale. Noi siamo in pochi ma cerchiamo di aiutare davvero tutti, purtroppo ora gli stalli sono pieni e siamo in difficoltà nel prendere in carico altri amici a quattro zampe".