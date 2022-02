Imprigionato in una rete di nylon: salvato cervo a Casargo

La Polizia provinciale salva un cervo da morte certa. È accaduto mercoledì 2 febbraio a Narro, località nel comune di Casargo. L'animale era rimasto imprigionato, con il palco (quello che, in maniera impropria, è comunemente chiamato "corna") incastrato in una spessa rete per orti realizzata in nylon: il pronto intervento degli agenti della Polizia provinciale, che ha competenza in maniera faunistica, ha permesso di liberarlo.

L'intervento, cominciato in mattinata e protratto fino al tardo pomeriggio, si è svolto unitamente a due veterinari di Ats Brianza: lo splendido esemplare è stato prima sedato, quindi liberato dalla rete e successivamente custodito da personale della Polizia provinciale sino al suo completo risveglio, dopodiché è stato liberato (nel video che proponiamo sopra).

Senza un intervento celere le conseguenze per l'animale avrebbero potuto essere letali, poiché impossibilitato, da solo, a liberarsi della rete. Il consiglio, quando ci si imbatte o si avvistano animali in difficoltà, è sempre quello di contattare gli enti preposti.