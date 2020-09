A Somasca il vescovo di Bergamo ordina sacerdote don Christopher

Una nuova ordinazione sacerdotale a Somasca: il 33enne nigeriano Christopher Chukwuemeka Uche (nella foto) diventererà "don" nella mattinata di sabato 5 settembre. A concelebrare la funzione religiosa per amministrare il sacramento dell'Ordine sarà il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. L'appuntamento, come annunciato con gioia dai Padri Somaschi, è per le ore 10.30 nella basilica dedicata a San Girolamo, nella frazione di Vercurago.

Don Christopher è arrivato in Italia nel settembre 2017, dopo gli studi di filosofia e teologia in Nigeria. Ha svolto il tirocinio formativo con i ragazzi di Casa San Girolamo, seguito dal superiore padre Luigi Ghezzi dei Somaschi. Il 33enne aveva ricevuto il diaconato sempre a Somasca il 27 settembre dello scorso anno. Dopo l'Ordinazione Christopher ritornerà nel suo Paese d'Origine nel cuore dell'Africa dove i Padri Somaschi operano in missioni religiose, assistenziali e umanitarie.

«Felice della mia esperienza qui, mi ha aiutato a maturare la mia Vocazione»

«Io sono originario di una cittadina nella zona sud della Nigeria e proprio nel mio Paese alcuni anni fa avevo potuto conoscere i religiosi di Somasca apprezzando la loro missione e il loro operato - racconta Christopher - Piano piano ho maturato la mia vocazione, confermando questa mia scelta di vita proprio durante il tirocinio svolto a Vercurago. Prestare servizio qui a Casa San Girolamo è stata per me un'esperienza molto importante dal punto di vista formativo e religioso. Qui mi sono trovato bene, ho potuto imparare l'italiano, conoscere la cultura di questo Paese e ora sono emozionato in vista della mia Ordinazione di sabato».