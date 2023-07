Musica, amicizia e fiumi di birra nel parco: compie 10 anni San Paol in fest

Torna nel magico parco penne nere di Monte Marenzo San Paol in Fest, una delle manifestazioni più partecipate dell'estate in Valle San Martino. Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio si terrà infatti la decima edizione dell'evento organizzato dall'associazione Andech. Birra, musica, amicizia e tanto divertimento sono tra gli ingredienti vincenti di questa festa diventata ormai un punto di riferimento per l’aggregazione di tutto il territorio e non solo. Ecco il programma e le band protagoniste, con il servizio cucina che aprirà alle 19, mentre l'inizio dei concerti è sempre in programma alle ore 21.30.

Giovedì 6 luglio: Derozer + Glory Hall

Venerdì 7 luglio: Lion D & Livity Band + Ale Pinto

Sabato 8 luglio: The Legendary Kid Combo + Boogie Spiders; Los Picios special guest

"A dissetarci quest’anno una grande novità, con una selezione di ottime birre artigianali prodotte da Dulac Birrificio (Lecco) AcmE Birrificio Artigianale (a metà strada tra Milano, Bergamo e Monza) La Buttiga (Piacenza)" - spiegano i ragazzi già impegnati da tempo nell'rohanizzazione della San Paolo in Fest 2023.

L’evento è organizzato da Andech con il patrocinio del comune di Monte Marenzo e la collaborazione degli alpini di Monte Marenzo e della protezione civile. Il parcheggio è gratuito (con area soste in via Stoppani a e arrivo nel bosco seguendo le indicazioni dopo 5 minuti a piedi).

"Ci impegniamo ogni anno ad essere il più sostenibili possibile, lasciando il bosco pulito e smaltendo i rifiuti con la raccolta differenziata, chiediamo pertanto a tutti i partecipanti di collaborare - aggiungono gli organizzatori - Parte dei proventi della manifestazione saranno destinati al sostegno di alcune zone della Romagna colpite dall’alluvione dello scorso maggio e al finanziamento delle storiche attività di solidarietà portate avanti da Andech". Per ulteriori info: https://www.andech.it/solidarieta.html e i canali social dell'associazione: https://www.instagram.com/andech_aps/ - https://www.facebook.com/Sanpaolinfest