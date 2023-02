Un Natale da ricordare per l'Istituto Santa Giovanna Antida

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Terminato il tempo di Natale, è doveroso tirare le somme sulle attività che, durante questo periodo, hanno coinvolto la Comunità Educante della nostra "piccola scuola".

Gli sforzi profusi dal collegio docenti sono stati ragguardevoli e sono andati anche oltre l'ordinaria possibilità e disponibilità che professionalmente e umanamente ogni singolo maestro può mettere a disposizione. Tutto è stato programmato e preparato con competenza e amore. Dalle rappresentazioni pubbliche della scuola d'infanzia alle attività didattiche interne con la poesia, l'arte, la musica e la Fede. La Fede che abbiamo insieme testimoniato, come vera comunità, nella veglia in preparazione al Santo Natale in San Lorenzo: l'incontro, la lettura della Parola, la riflessione, il canto... la gioia di essere una grande Famiglia: la Famiglia di Santa Giovanna Antida di Mandello.

Natale al Villone

E poi il Babbo Natale al Villone: quante giuste perplessità, quanti motivati scrupoli prima di partire ci hanno quasi fatto desistere sull'affrontare questa proposta. Nonostante le iniziali titubanze, dobbiamo ammettere che il bilancio è stato molto, molto, molto positivo; all'indomani della riunione dello scorso ottobre, il Comitato organizzatore è stato un vulcano di idee e iniziative che, lo si confessa, in certi momenti si è dovuto frenare, tanto è stato l'entusiasmo, la creatività e la disponibilità di molti e solo per questi motivi l'obiettivo era da considerarsi raggiunto. Poi, però c'è stato l'evento in sé ed è inutile descriverlo, tanto lo abbiamo vissuto tutti: bambini, famiglie, insegnanti, collaboratori, amici, associazioni, istituzioni… il paese intero e le suore. Si! Le suore della nostra Comunità religiosa di Mandello, che hanno aperto le porte di casa, l'intimità dei loro spazi: un grazie di cuore principalmente a loro! Un grazie a tutti quanti sono stati attivi e un grazie anche a coloro che hanno partecipato da spettatori con numeri ragguardevoli, venuti da tutto il territorio lecchese per assistere allo spettacolo e incontrare Babbo Natale e per visitare le nostre località.

Il ricavato di tutto questo lavoro è stato importante: parte resterà come fondo di altre future iniziative, il resto verrà ceduto alla direzione della scuola che lo investirà per il rinnovo di punti di illuminazione e nel porne di nuovi per aumentare la sicurezza degli spostamenti interni ed esterni agli edifici. Sempre nel campo della sicurezza, ci si propone di realizzare dei sistemi di riparo dalle intemperie metereologiche alle porte di accesso della scuola, con l'aiuto delle future iniziative.

Prossimo appuntamento sarà il Pozzo di San Patrizio, in cui ognuno piccolo e grande potrà donare il sacrificio della Quaresima, ormai vicina.

Per il Consiglio e per il Comitato, il presidente Emiliano Invernizzi