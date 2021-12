Santa Lucia all'asilo di Vercurago, per la gioia di grandi e bambini

Tradizione mantenuta per la gioia di grandi e, soprattutto, bambini. Nella giornata di ieri, lunedì 13 dicembre, Santa Lucia è passata alla scuola dell'infanzia paritaria Papa Giovanni XXIII di Vercurago accompagnata dal presidente della Pro loco di Vercurago Ugo Carsana per donare a tutti i piccoli dei bellissimi regali. La scuola conta attualmente 86 bimbi suddivisi in 4 sezioni e una sezione primavera (dai 2 ai 6 anni).

"La Pro loco è sempre stata molto generosa in questi anni nei confronti del nostro asilo, organizzando e offrendo gite, regalando doni o dolci in varie occasioni - spiega Paola Arrigoni a nome delle maestre - Anche questa volta è stata una bella festa che i nostri piccoli hanno apprezzato molto". Per l'occasione, le scuole dell'infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino hanno realizzato una maglietta che Santa Lucia ha poi donato a tutti.

E ora ci sarà un'altra iniziativa natalizia, una tombola online aperta alle famiglie. Si tratta di: "A Natale puoi... Tombolare con chi vuoi". L'appuntamento è per venerdì alle ore 20 quando bambini, genitori, fratelli e nonni si connetteranno in Meet per partecipare virtualmente alla tombola che le maestre della scuola con il parroco don Andrea proporranno con tanto entusiasmo.