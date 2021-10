Santa Maria Hoè, affluenza record. Brambilla: "Vittoria degli elettori"

Superata già domenica sera la barriera del 50% dei votanti per la riconferma del sindaco. Con lui in giunta Daniel Fumagalli (record di preferenze) e Valentino Scalambra

Lo scoglio era superare la soglia del 50%+1 all'affluenza, barriera sorvolata già nella serata di domenica (totale 63,92% alle urne). Efrem Brambilla è stato riconfermato sindaco di Santa Maria Hoè per il secondo mandato consecutivo, terzo suo personale impegno in Amministrazione comunale annoverando anche il primo da vicesindaco.

"Grazie a tutti i cittadini che ci hanno votato, sono aumentati moltissimo di numero rispetto a cinque anni fa e sono quasi raddoppiati rispetto al 2011 - commenta Brambilla - La vittoria è vostra, di voi che siete andati a votare la nostra lista. Non ci aspettavamo tante persone a votare dato che siamo lista unica. Tuttavia una lista importante come la nostra non poteva accettare nemmeno la figura di non superare il 50 % degli aventi diritto già la domenica e infatti lo abbiamo superato alla grande. Complimenti a tutti i componenti della lista. Sono stati tutti grandissimi. Noi abbiamo la fortuna di avere oggi una grande amministrazione comunale. Auguro a tutti noi un buon lavoro. E a quei pochissimi che nel mondo ci vogliono male? - chiosa Brambilla - Gli regalo il mio sorriso ne avranno bisogno".

A livello di preferenze, straordinario risultato personale per Daniel Fumagalli, che ne ha ottenute 231, risultato mai raggiunto in precedenza a Santa Maria Hoè. Fumagalli sarà in giunta con Brambilla e Valentino Scalambra e avrà anche la carica di vicesindaco.

