Dal Comune di Santa Maria Hoè un contributo economico per i più piccoli

Un bonus fino a 300 euro per i giovanissimi di Santa Maria Hoè. Il Comune brianzolo pensa ai suoi piccoli cittadini, dimostrando sensibilità e vicinanza in un momento difficile per le famiglie come quello vissuto negli ultimi due anni.

La domanda, spiegano dall'Amministrazione comunale, deve essere effettuata entro il 15 marzo su apposito modello predisposto in carattere stampato e leggibile, disponibile sul sito istituzionale del Comune. I bonus economici verranno erogati con bonifico diretto sul conto corrente indicato nella domanda.

"Ringrazio la consigliera di Santa Maria Hoè con delega alle politiche giovanili ed istruzione Elisa Montani che ha collaborato con me per questa iniziativa" è il commento del sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla.