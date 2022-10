A Santa Maria Hoè "Se vuoi bene al tuo cane non fargli fare brutte figure"

"Se vuoi bene al tuo cane non fargli fare brutte figure". È lo slogan che accompagna la campagna di sensibilizzazione avviata nei giori scorsi nel comune di Santa Maria Hoè e in tutte le frazioni.

Il messaggio si rivolge ai conduttori dei cani ed è riportato sui cartelli affissi in paese insieme a diverse norme da rispettare per non incorerre in sanzioni. È risaputo, purtroppo, che molti (troppi) conduttori dei nostri amici a quattro zampe non rispettano le regole, nemmeno quelle imposte dal più banale buon senso. Da qui la necessità di campagne informative che in altri luoghi e tempi sarebbero del tutto superflue.

"Abbiamo realizzato da tempo un'area cani, abbiamo posizionato i cestini per cani - spiega il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla - Ora tocca a voi utilizzare in modo adeguato gli strumenti che avete a disposizione. Ai gentili signori che hanno in famiglia un cane, lo portano a fare le passeggiate ma non raccolgono le deiezioni che lasciano per la strada: dimostrate di essere buoni cittadini. Abbassarsi a raccogliere quello che fanno i vostri amici a quattro zampe è un gesto di civiltà".

Il messaggio ai conduttori

Sui cartelli affissi in paese è riportato il testo qui di seguito.

È fatto obbligo ai conduttori dei cani

- di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50

- di essere muniti di apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e depositare le stesse negli appositi contenitori

- lavare con acqua il suolo pubblico da deiezioni solide e liquide

I trasgressori saranno puniti ai sensi della vigente normativa

Se vuoi bene al tuo cane non fargli fare brutte figure!