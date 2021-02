Il nuovo sensore a Santa Maria Hoè si colora di verde: l'aria è buona

L'apparecchio installato fuori dal Municipio rileva la qualità dell'aria in tempo reale. Il sindaco Efrem Brambilla: «Il gruppo di maggioranza lo ha acquistato a proprie spese»

È stato installato nei giorni scorsi il sensore per effettuare la misurazione della qualità dell'aria a Santa Maria Hoè. «La notizia positiva - spiega il sindaco Efrem Brambilla - è che il sensore messo fuori dal Comune si è colorato subito di colore verde: a Santa Maria Hoè abbiamo l'aria buona».

I cittadini, scaricando una app o visitando un sito, possono conoscere non solo i livelli di agenti inquinanti nell'aria del proprio paese, ma in tempo reale in qualsiasi luogo nei cinque continenti.

Il sistema rileva in tempo reale l'andamento del livello delle polveri sottili, Pm10, Pm2,5, Pm1. Inoltre è possibile vedere le misure di temperatura, umidità e pressione dell'aria. Visibili anche i dati in raccolti nelle ultime 24 ore. Il sensore può colorarsi, a seconda della progressiva presenza di inquinamento, di verde, arancione, rossa e viola.

«Tutta la collettività terrà sotto controllo i parametri che piu? incidono sulla qualita? dell'aria che si respira e che piu? si prestano a variare in funzione dei comportamenti umani - spiega Brambilla - Analizzeremo costantemente lo stato di salute dell'aria di Santa Maria Hoe?. Noi della lista "Una Speranza Per Santa Maria Hoe?" abbiamo acquistato a nostre spese questo sofisticato dispositivo e lo abbiamo donato al Comune di Santa Maria Hoe?».