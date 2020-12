Santa Maria Hoè: posizionati 15 cartelli per il controllo di vicinato

Santa Maria Hoè pensa alla sicurezza. Sono stati installati nella giornata di mercoledì i cartelli del controllo di vicinato in tutte le frazioni del comune. Su ogni cartello, in tutto 15, vi è anche il nome della frazione.

«Martedì durante un incontro in Prefettura tra istituzioni e alcuni sindaci, il nuovo prefetto di Lecco Castrese De Rosa si è complimentato con me: "Sindaco, nel 2020 a Santa Maria Hoè abbiamo registrato solo sei reati e due furti: congratulazioni, il vostro paese pare essere un'isola felice!" - spiega Efrem Brambilla - Ho ringraziato il nuovo prefetto e ho specificato che negli anni scorsi i dati erano ben diversi e a Santa Maria Hoè si era strutturato un sistema di spaccio di droghe pesanti attivo 24 ore su 24. Esisteva un "villaggio" nel bosco di Hoè con ben otto tende di varie dimensioni, nelle quali si erano rintanati spacciatori armati. Con molta fatica abbiamo sradicato quel giro di spaccio di droga a Santa Maria Hoè. Un risultato ottenuto grazie al nostro costante impegno unito alla collaborazione del precedente prefetto Michele Formiglio, dell'Arma dei carabinieri e di altre forze dell'ordine».

Ma questo risultato è stato reso possibile soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini nel sistema di sicurezza partecipata attivato attraverso il Controllo di Vicinato. «Vogliamo aumentare i livelli di sicurezza - prosegue il sindaco - Vogliamo un paese senza delinquenza, senza violenza, senza furti. A Santa Maria Hoè abbiamo gruppi del Controllo di Vicinato attivi in tutte le frazioni del paese: Tremonte, Hoè, Alduno, Paù, Centro Storico, Bosco, Tre Strade e Sancina. Informo i cittadini che, se non lo hanno ancora fatto, possono aderire al Controllo di Vicinato di Santa Maria Hoè sentendo il coordinatore Alessandro Colombo allo 340 4004945, che ringrazio. Ringrazio anche tutti gli altri coordinatori di zona per il loro impegno».