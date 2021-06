Santa Maria Hoè, inaugurati i nuovi servizi igienici pubblici

Sono stati inaugurati nella giornata di venerdì i nuovi servizi igienici nel parco Don Carlo Turrini di Santa Maria Hoè e la nuova fontanella dell'acqua. Attrezzati anche per persone con disabilità, i servizi sono accessibili negli orari di apertura, mentre con parco chiuso si chiudono automaticamente.

Come funzionano

«Sono autopulenti, per cui prima di un nuovo utilizzo è necessario attendere un minuto per il termine del lavaggio che si aziona automaticamente, una volta usciti dalla porta - ha spiegato il sindaco Efrem Brambilla in occasione dell'inaugurazione - Per accedere avvicinare il dito al tasto verde in basso, non è necessario toccarlo. Funzionano solo una volta che la porta è chiusa. Sapone, lavandino e asciugatore si azionano con fotocellula. Lo sciacquone del water non ha alcun bottone e si aziona automaticamente una volta usciti dal bagno. Per uscire l'apertura è invece manuale, ma se la permanenza nei servizi igienici supera i 15 minuti la porta si apre automaticamente per ragioni di sicurezza. In ogni caso all'interno è presente un bottone di chiamata».

Il display esterno avvisa in caso di utilizzo di persone, lavaggio o manutenzione. All'interno anche fasciatoio. «L'area videosorvegliata esternamente permetterà un maggiore controllo - prosegue Brambilla - Ai servizi verrà eseguita una manutenzione mensile prevista dal contratto. Ringrazio i nostri Alpini del gruppo San Genesio che effettueranno gentilmente attività di pulizia e di controllo, specialmente nel fine settimana, come previsto da una convenzione stipulata con il Comune di Santa Maria Hoè. Inoltre nei giorni settimanali verrà eseguita una accurata pulizia da parte dell'impresa. Viene attivato un importante servizio per la collettività e per le persone che arriveranno a Santa Maria Hoè - conclude il sindaco - Anche questo obiettivo previsto nel programma elettorale è stato raggiunto. Ringrazio il progettista Massimo Sottocornola, il tecnico Mario Cogliati e il consigliere Valentino Scalambra che hanno collaborato con me per la realizzare questo importante obiettivo».