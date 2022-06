A Santa Maria Hoè i ragazzi spendono l'estate a favore della collettività

A Santa Maria Hoè è tempo di "Util'estate 2022". L'iniziativa, rivolta agli adolescenti che desiderano cimentarsi in un'esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità locale, è organizzata dal Comune con la collaborazione dell'Azienda Speciale Retesalute nell'ambito di Piazza L'Idea, della Comunità Pastorale Sant'Antonio Abate di La Valletta Brianza, dell'Associazione Scuola dell’Infanzia Gorizia. Il periodo di attività va dal 18 al 29 luglio 2022.

"Per i ragazzi sarà una bella occasione per misurare sé stessi in opere in favore della collettività - commenta il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla - I loro interventi saranno diffusi in ogni angolo del paese. Crediamo moltissimo nei nostri adolescenti e in questa iniziativa".

L'attività

L'impegno richiesto è di due settimane, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 8.30 alle 16.30. Sono disponibili 8 posti, con un riconoscimento di 150 euro in buono acquisto spendibile in alcune realtà commerciali del territorio.

Caratteristiche dell'esperienza: i partecipanti, in gruppo, saranno impegnati nella riqualifica e/o manutenzione di aree a uso pubblico, nel Comune di Santa Maria Hoè, e avranno quindi la possibilità di "essere utili", contribuendo a migliorare gli spazi del proprio territorio, rendendoli più funzionali e belli, riscoprendo il valore e l'importanza del "bene comune". Il gruppo sarà coordinato da una figura educativa e supportato da un volontario; sarà garantito il pranzo.

Come partecipare

Possono inoltrare la domanda di partecipazione i ragazzi, residenti nel Comune di Santa Maria Hoè, nati dall'anno 2007 all'anno 2003. I requisiti per prendere parte all'attività sono:

essere disponibili e motivati a mettersi in gioco

garantire una continuità nell'impegno

essere disponibili al lavoro di gruppo e a rispettare le regole condivise

raggiungere in autonomia i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze

L'attività prevede un colloquio iniziale per la stesura e la condivisione del Patto educativo. Le domande di partecipazione devono essere consegnate a mano, utilizzando il modulo predisposto, presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (via Sacro Cuore 24, La Valletta Brianza) entro le ore 12 di sabato 25 giugno, negli orari di apertura al pubblico, oppure via mail all'indirizzo info@unionevalletta.it.

Al modulo deve essere allegata copia della carta d'identità (in caso di minorenne anche del genitore).

Nelle domande deve essere indicato:

Nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, numero di telefono

Titolo di studio, scuola frequentata, eventuali lavori o attività di volontariato svolte

Motivazioni per cui ci si candida (es. fare un’'esperienza di apprendimento, compenso economico, interesse nell'ambito specifico, misurarsi con le proprie capacità, socializzazione...)

Le candidature saranno valutate da una Commissione, composta da esperti e dall'Assistente sociale dell'Unione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

rispondenza ai requisiti richiesti (età e residenza anagrafica);

coerenza con le capacità e gli interessi dichiarati nella domanda di partecipazione;

motivazioni dichiarate nella domanda di partecipazione

In caso di eventuale parità di punteggio verrà tenuto in considerazione l'ordine di arrivo della domanda al protocollo dell'Unione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Assistente Sociale Noemi Parrino: 039 5311174, interno 6.