Valmadrera: cimitero di via Manzoni più sicuro con le nuove scale

Nuove scale per il cimitero di via Manzoni. Com'era stato deciso e finanziato attraverso l'apposita determina firmata da Marco Nava, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, a fine dicembre 2021, in questi giorni è in corso la sostituzione di tutte le scale presenti presso il cimitero monumentale di Valmadrera, con la fornitura di nuove scale in alluminio con ruote, con altezze diverse al piano di calpestio, posizionate a servizio degli ossari e dei colombari esistenti.

“Tutte le nuove scale fornite rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza per garantire un corretto utilizzo agli utenti del cimitero”, spiegano da via Roma. La sostituzione fa parte delle opere finalizzate all'adeguamento delle necessarie dotazioni funzionali, per il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per i servizi cimiteriali.



Il cimitero di via Manzoni, Valmadrera