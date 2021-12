A Valmadrera tanta beneficienza per Natale: “Un successone” le scatole benefiche

È Natale e non manca la generosità dei valmadreresi. “Abbiamo avuto così tante richieste e adesioni da singole persone e scuole che ci siamo dovuti dar da fare per poter recapitare tutti i pacchi a chi di dovere”: lo spiega Flavio Passerini, presidente della Banca del Tempo. Le parole di positività arrivano per commentare la buona riuscita dell'iniziativa legata alle scatole di Natale: “Alla nostra proposta ha infatti aderito anche la scuola primaria paritaria di Valmadrera ‘Cuore immacolato di Maria’ e numerose persone si sono attivate sui luoghi di lavoro. Pensavamo di fare una piccola iniziativa di dimensioni contenute e, ancora una volta, abbiamo intercettato la disponibilità della nostra comunità e il bisogno di parte del territorio”.

“Per questa ragione abbiamo contattato l’Associazione “Un Atomo di Ossigeno” di Nibionno (www.unatomodiossigeno.it), la Cooperativa Arcobaleno (www.larcobaleno.coop) di Lecco e il Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera (www.facebook.com/CfmValmadrera). Grazie a loro saremo in grado di raggiungere oltre 160 tra bambini, bambine, adulti con disagio economico, psichico, soggetti gravemente ammalati e nuclei familiari protetti a causa di violenze familiari”, prosegue Passerini.

Vista la grande adesione e la volontà “di comprendere le ragioni per cui si creino situazioni come quelle che riguardano i soggetti che vengono assistiti abbiamo pensato di realizzare, in occasione della giornata conclusiva di raccolta delle scatole di Natale, un incontro con l’associazione ‘Un Atomo di Ossigeno’, la Cooperativa Arcobaleno e il Centro Farmaceutico Missionario. Sarà l’occasione per raccontarci come le varie realtà operano e a chi si rivolgono. Sono quindi tutti invitati sabato 11 dicembre alle 17.00 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. L’evento sarà aperto a tutti purché in possesso del green pass e nel rispetto delle norme vigenti sul controllo della pandemia”.

Le scatole di Natale possono essere consegnate durante gli sportelli di Banca del Tempo Valmadrera di lunedì 6 dicembre (17.30-19.30), giovedì 9 dicembre (10.00-12.00) e nella giornata di sabato 11 dicembre, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera (10.00-12.00; 14.00-15.30). Dalle 17.00, sempre presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si terrà l’incontro con le realtà che porteranno a destinazione le scatole donate.