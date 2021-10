Malgioglio solo in barca di notte in mezzo al lago. Ma è su Scherzi a Parte

Cristiano Malgioglio da solo in barca durante la notte in mezzo al lago di Como. Ma è uno scherzo, messo in atto con la scusa di celebrare Alessandro Manzoni. La divertente vicenda si è concretizzata nei giorni scorsi grazie al "complice" Alfonso Signorini ed è stato mandato in onda nella trasmissione Scherzi a Parte andata in onda domenica 17 ottobre. La notizia è stata riportata dai colleghi di QuiComo.

Enrico Papi, conduttore della celebre trasmissione di Canale 5, per realizzare lo scherzo ha chiesto la complicità del direttore del settimanale Chi anche perchè tempo fa fu lo stesso Signorini ad essere vittima di uno scherzo orchestrato da Malgioglio. Signorini ha telefonato a Cristiano per chiedergli di partecipare a un servizio fotografico che sarebbe stato pubblicato sul suo settimanale, per celebrare il bicentenario di Manzoni. Il tutto doveva svolgersi sul lago di Como, probabilmente nel ramo di Lecco, città nella quale "Don Lisander" ambientò i suoi celebri Promessi Sposi.

Ma era tutta una bufala, ovviamente, e giunto sulle rive del lago Malgioglio viene invitato a salire su una piccola barca. È già buio. La barchetta comincia ad allontanarsi dalla costa e la vittima dello scherzo resta solo, aspettando che la troupe torni perchè si era allontanata per andare a prendere delle batterie di ricambio per il drone che avrebbe dovuto effettuare le riprese dall'alto. Già questo poteva bastare per far innervosire il noto personaggio televisivo che ha cominciato ad agitarsi anche perchè la barchetta imbarcava acqua. Sempre di nascosto un sub aveva fatto un buco.

Solo, al buio, in mezzo al lago e su una barca che sta affondando: Malgioglio cerca di tappare la falla baganandosi completamente. «Adesso Signorini mi sente», inizia a imprecare l'artista. Infine arrivano i soccorsi che cercano di trainarlo a riva, ma la corda si spezza. Lo show man inizia a urlare e a quel punto gli viene detta la frase di rito che stempera gli animi: "Sei su Scherzi a Parte!".