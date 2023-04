Scigalott e Scigamatt, finalmente il gran ritorno di due eventi tradizionali dell'estate lecchese. Dal 6 al 17 settembre si verificherà la messa in pista della tradizionale festa che si svolge nel rione di Acquate di Lecco, momento di grande aggregazione per varie generazioni. “Un paese in festa, una cena insieme, tanta musica, una partita di calcio o pallavolo, il torneo di carte, giochi per tutti, gare sportive, un po’ di cultura, i bersaglieri, gli alpini… Tutto questo nei giorni dello Scigalott: un’opportunità da non perdere!”, spiega l'organizzazione nell'annunciare il ritorno della dieci giorni. Il programma ufficiale non è ancora stato divulgato, ma sarà questione di settimane.

Riecco la Scigamatt

E torna anche la corsa più pazza di Lecco dopo il lungo stop durato quattro anni a causa del covid-19. Nell’anno delle celebrazioni per la città di Lecco, con l’anniversario dei 100 anni dall’unificazione in Comune unico e la ricorrenza dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, il 2023 sarà anche l’anno per la diecima edizione della ScigaMATT. “La urban trail più divertente di sempre sta per tornare e la data da segnare in calendario è il 16 settembre”, spiegano gli organizzatori.

“Nell’anno della pandemia con dispiacere abbiamo dovuto annullare l’evento e negli anni successivi abbiamo sostenuto spese importanti per la logistica e per il mantenimento degli ostacoli con la speranza di tornare a fare la ScigaMATT. Quella speranza quest’anno è diventata realtà, ed eccoci qua, sabato 16 settembre ci sarà la 10^ edizione della urban trail più divertente di sempre. Vi aspettiamo”, aggiunge Mattia Panzeri, presidente del comitato organizzatore ScigaMATT. A giugno apriranno le iscrizioni.