La "Scigamatt" 2023 è già un successo: oltre 400 iscritti

La Scigamatt è già un successo. La corsa per gli atleti è cominciata ancora prima del via ufficiale del 16 settembre. A pochi minuti dall'apertura delle iscrizioni per l'edizione 2023 è partita la gara per aggiudicarsi i primi 200 posti con prezzo in promozione e in meno di 50 minuti si sono esauriti.

Dopo 48 ore sono già più di 400 i "matti" che si sono assicurati un posto. Se le iscrizioni dovessero procedere con questo ritmo, si raggiungerà presto il limite dei 1.200 pettorali messi a disposizione dall'organizzazione.

Le promozioni

A 100 giorni esatti dall'evento che sconvolgerà la città di Lecco, c'è ancora tempo per beneficiare di iscrizioni a prezzo agevolato. È infatti attiva la "promozione gruppi": iscrivendosi con 9 amici il decimo non paga e a fine gara sarà anche premiato il gruppo più numeroso.

La quota d'iscrizione comprende: pacco gara con la maglia ufficiale dell'edizione 2023 + gadget, assistenza, ristori lungo il percorso, spogliatori, docce, deposito borse, rinfresco finale e chip per la rilevazione automatica del tempo.