Alta adesione per sciopero generale: 400 lecchesi protagonisti

Ampia partecipazione lecchese allo sciopero generale che ha abbracciato tutta Italia durante la mattinata di giovedì 16 dicembre. Stando ai dati riferiti dalla delegazione lecchese di Cgil e Uil del Lario (la Cisl non ha aderito), a Milano erano presenti 400 persone tra le due sigle; l'80% delle aziende del territorio, principalmente metalmeccaniche hanno aderito.

“Pretendiamo risposte“

“Lo sciopero è andato bene - ha spiegato Diego Riva, segretario della Cgil Lecco, dalla piazza milanese -. Le persone hanno risposto partecipando a questa importante manifestazione, scioperando anche nei luoghi di lavoro. Il Governo ci deve ascoltare: le cose che ripetiamo da mesi sono importanti per tutto il Paese, dalle piazze passano le idee per il rilancio. Le persone continuano a dare il loro contributo e noi pretendiamo delle risposte concrete per loro”.