Arlenico-lavoratori, scoppia il caso: “L'azienda ci deve rispettare”

Otto ore di sciopero per accelerare la discussione sul rinnovo del contratto aziendale. All'interno dell'Arlenico Spa, storica azienda controllata al 100% da Caleotto Spa che svolge il ruolo produttivo di trasformazione attraverso il processo di laminazione a caldo di billette di acciaio, scoppia l'insoddisfazione dei lavoratori: “Da mesi procede, senza sostanziali passi in avanti, la discussione per il rinnovo” del sopracitato documento, come spiegato da Rsu, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, sigle sindacali coinvolte.

Nel frattempo, “ai lavoratori e? stato richiesto ogni possibile sacrificio dei propri tempi di vita per rispondere alle schizofreniche esigenze produttive dell’azienda. Come sempre, con grande responsabilita?, non si sono tirati indietro - spiegano ancora i rappresentanti delle organizzazioni sindacali -. Le questioni su cui si e? interrotta la discussione al tavolo della trattativa sono essenzialmente due: da un lato, l’azienda rivendica la necessita? di mantenere, dentro l’impianto premiale, un parametro che penalizza i lavoratori nel caso in cui si verifichino infortuni. Dall’altra, l’azienda cerca di usare l’elemento economico per obbligare i lavoratori a garantire la massima flessibilita? obbligatoria dell’orario di lavoro”.

“L'Arlenico ci deve dare rispetto”

“Noi pensiamo che la cultura della sicurezza sia un valore assoluto e che debba essere garantita e sostenuta piuttosto attraverso investimenti, formazione e meccanismi che comunque non penalizzino i lavoratori - prosegue la nota -. La flessibilita? non puo? essere una pura imposizione. Noi non ci sottraiamo, e non ci siamo mai sottratti, a discutere dell’organizzazione del lavoro in Arlenico. Non accettiamo pero? da parte dell'azienda che il metodo di confronto sia quello di imporre, con ogni mezzo, tempi, modalita? e contenuti della discussione. L’azienda ci deve ascoltare, perche? i contratti si fanno in due. L’azienda deve portare rispetto ai lavoratori”.

Come spiegato in apertura, la Rsu di Arlenico Spa e le sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero di 8 ore per turno, nella giornata di venerdi? 15 luglio, con presidio dinanzi ai cancelli dell'azienda che si affaccia sull'omonima via lecchese del Caleotto.