Sciopero generale del 15 e 16 febbraio, possibili disservizi nella raccolta rifiuti

Sciopero generale per le giornate del 15 e del 16 febbraio 2022 in tutti i settori pubblici e privati: a rischio anche i servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana, come sottolineato da Silea in una nota diramata nella mattinata di martedì.

"A seguito dello sciopero generale indetto da parte dell'Associazione Sindacale Fisi di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, dalle ore 00.01 del 15.02.2022 alle 23.59 del 16.02.2022 - si legge - Silea avvisa che potrebbero verificarsi disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana".

Lo sciopero generale, come indicato dalla citata federazione sindacale in un comunicato, è organizzato contro il Green pass e l'obbligo di vaccinazione per poter lavorare, in "difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori sia pubblici che privati (lavoratori soggetti a obbligo vaccinale e certificazione verde e rafforzata)".