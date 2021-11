Quattrocento studenti di Merate scioperano: “Solo l'inizio, vogliamo cambiare la scuola!”

Tanti studenti in piazza a Merate. Venerdì 19 novembre in quattrocento, dall’Istituto Vigano?, hanno raggiunto piazza Prinetti in corteo “per mettere in luce i problemi della scuola: partendo dalle difficolta? che ci riguardano da vicino, abbiamo cercato di elaborare proposte concrete e strutturali per una scuola piu? sicura, accessibile, inclusiva e a misura di studente”.

Fino a pochi giorni fa, infatti, “in alcune classi dell’Istituto Vigano?, il sistema di riscaldamento non funzionava: caloriferi spenti e relativi disagi hanno risvegliato i nostri animi e abbiamo deciso di scendere in piazza, non solo per denunciare i problemi contingenti con l’obiettivo di risolverli, ma anche e soprattutto per cambiare il sistema scolastico. Abbiamo dimostrato che cambiare la scuola non e? un sogno irrealizzabile: condividendo idee e discutendo insieme ci siamo immaginati come potrebbe essere la scuola che vogliamo. Benessere psicologico, didattica, edilizia scolastica ed inclusione sono alcuni dei punti su cui abbiamo posto l’accento e su cui abbiamo elaborato quattro Manifesti - ciascuno per ogni tema affrontato - con le nostre proposte, che successivamente abbiamo portato simbolicamente davanti al Comune e che abbiamo affisso nei pressi dell’Istituto Vigano?”.

“Solo l'inizio”

Le studentesse e gli studenti di Merate rincarano la dose: “Questo e? solo l’inizio, la pazienza e? finita: non ci fermeremo finche? le nostre proposte non verranno realizzate. Siamo pronti a scendere in piazza tutte le volte che sara? necessario: per noi, per la nostra citta?, per il nostro futuro!”.